Kvitova weer in finale op gras van Birmingham

,,Dit had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht. Ik startte het jaar niet zo goed in Australië, maar sindsdien gaat het ongelooflijk goed'', zegt Kvitova, die al op vier toernooizeges staat in 2018 (behaald in Sint-Petersburg, Doha, Praag en Madrid).

Rybarikova heeft in haar hele carrière vier WTA-titels gepakt. De laatste dateert van vijf jaar geleden, in Washington. Rybarikova was in 2009 de beste in Birmingham.