Kvitova zegt af voor Eastbourne, maar hoopvol voor Wimbledon

In beeld: eerste training FC Twente

14:05 ENSCHEDE - De kop is eraf voor FC Twente. Op het trainingscomplex in Hengelo stonden twaalf contractspelers op het veld. Die groep werd aangevuld met spelers van het beloftenteam. Fredrik Jensen was er niet bij. Hij rondde woensdag zijn transfer naar FC Augsburg af. Ook Oussama Assaidi ontbrak. Assaidi is nog herstellende van een operatie aan de knie.