Kwalificatie Australian Open: Haase en Van Rijthoven onderuit, De Vroome verrast met zege

Twee van de drie Nederlanders die vandaag in actie kwamen op het kwalificatietoernooi voor de Australian Open, kunnen naar huis. Robin Haase en Tim van Rijthoven kwamen net te kort in hun partijen. Indy de Vroome boekte daarentegen een mooie zege.

Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van de kwalificatie van de Australian Open. De Haagse tennisser verloor in twee sets van Mikhail Koekoesjkin uit Kazachstan. Het verschil was klein: 5-7 6-7.

Haase won in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi nog in drie sets van de Slowaak Andrej Martin, die alseerste was geplaatst (6-0, 4-6 en 7-5).

Ook Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd de derde ronde van de kwalificatie te bereiken. In een spannende partij trok de Nederlander in twee tiebreaks aan het kortste eind tegen de Duitse Yannick Hanfmann: 7-6 (8) 7-6 (3). Zijn nederlaag is geen schande: Van Rijthoven staat 258e op de ATP-ranglijst, waar Hanfmann 132 plaatsen hoger is terug te vinden (ATP-126).

Indy de Vroome heeft haar tweederondepartij vandaag gewonnen van de Hongaarse Dalma Gálfi. De Cromvoirtse, 252e op de mondiale ranglijst, versloeg haar tegenstandster in een marathonpartij van drie uur met 6-4 6-7 (9) 7-6 (6). De zege van De Vroome is razendknap: Gálfi was als twaalfde geplaatst en staat twee keer zo hoog op de wereldranglijst als de Nederlandse.

De 25-jarige De Vroome is door haar zege nog één winstpartij verwijderd van de Australian Open. Om tot haar grandslamdebuut te komen, moet De Vroome vrijdag zien af te rekenen met de als vijfentwintigste geplaatste Zwitserse Stefanie Vögele (WTA-147).

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Jesper de Jong, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp strijden nog om een ticket.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint komende maandag.