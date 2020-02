Kwartfinale beker lonkt voor Borhave en DSVD

Zestien ploegen maken nog kans op de volgende ronde in het nationale bekertoernooi, waarvan de achste finales in een doordeweeks programma worden afgewerkt.

Borhave

Het Bornse Borhave reist vanavond af naar Raalte, waar het tegen eerste divisionist Kwiek gaat spelen. De thuisploeg kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen van de eerste divisie en dwong daarmee promotie naar het hoogste niveau af. Tegenstander Borhave moet zaterdag in de laatste speelronde van de reguliere competitie nog winnen van Quintus op een plek in de degradatiepoule te ontlopen. Borhave staat op een zevende plaats, de eerste zes teams plaatsen zich voor de play-offs om de landstitel.

DSVD

Hekkensluiter van de eredivisie DSVD is in de achtste finales gekoppeld aan Fortissimo en speelt vanavond om 20.00 uur in Cothen het bekerduel. Fortissimo staat, met tien punten achterstand op Kwiek, op een tweede plaats in de eerste divisie.