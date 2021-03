Kwartfinales eindstation voor imponerende Van Duijvenbode, ‘Barney’ al vroeg onderuit

Vanaf de eerste ronde imponeerde Van Duijvenbode tijdens Players Championship 5. In Milton Keynes moesten achtereen volgens Mickey Mansell (109,9 gemiddeld), Darren Webster (102,7) en Kirk Shepherd (106,9) eraan geloven. In de achtste finales had de kwartfinalist van het afgelopen WK het vervolgens lastiger met Mensur Suljovic. De Oostenrijker kwam op een 5-3 voorsprong maar was uiteindelijk ook niet bestand tegen Van Duijvenbode, die 112,7 gooide en alsnog met 6-5 won. De zegereeks van de Nederlander eindigde uiteindelijk in de kwartfinales. Hier was Alan Soutar met 6-5 (‘slechts’ 96,9 gemiddeld) te sterk, de Schot die eerder deze maand ook al van ‘Barney’ won bij de UK Open.

Van Barneveld was één van de zeven Nederlanders die al in de eerste ronde naar de uitgang van de Marshall Arena werd verwezen. De 53-jarige Hagenaar kwam tegen Mervyn King al vroeg op achterstand. Hij slaagde er vervolgens wel in langszij te komen op 3-3, maar een break in de zevende leg was voor ‘The King’ genoeg om opnieuw het verschil te maken en uiteindelijk met 6-4 te winnen. ‘Barney’ bleef net onder het gemiddelde van 100 punten per beurt, zijn tegenstander zat er net boven.



Michael van Gerwen is deze week in Milton Keynes niet aanwezig bij de vier toernooien uit de Super Series. De nummer 2 van de wereld richt zich volledig op de start van de Premier League (5 april). Een andere Nederlander moest noodgedwongen verstek laten gaan. Geert Nentjes werd afgelopen zondag namelijk de toegang ontzegd tot de boot, omdat hij een verkeerde coronatest zou hebben afgenomen. Een nieuwe test kon pas voor maandag geregeld worden, maar toen hadden de darters al in Milton Keynes moeten zijn.