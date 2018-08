Kwiatkowski wint Ronde van Polen, ritzege Yates

De Brit Simon Yates was de beste in de zevende etappe. Hij sprong in de finale weg uit de voorste groep en reed solo naar de winst.



Kwiatkowski legde de basis voor zijn eindzege in eigen land in de vierde en vijfde etappe. De Sky-renner zegevierde in beide bergritten en bouwde daardoor een stevige voorsprong op in het klassement. De Pool moest in de slotrit, die in de regen werd afgewerkt, tal van aanvallen pareren. Kwiatkowski hield echter genoeg voorsprong over op Yates, die wel opschoof naar de tweede plek in het eindklassement. De Fransman Thibaut Pinot eindigde op de derde plaats.