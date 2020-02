Kyra Lamberink ziet na Berlijn weer olympische perspectieven

Daar kwam voor Lamberink goed nieuws bij. Ze vernam dat er in de volgende olympische cyclus met drie rensters gereden gaat worden, in plaats van twee.

,,Een tijdje geleden wist ik nog niet of ik verder wilde”, verwijst ze naar de teleurstelling dat ze niet voor de Olympische Spelen in Tokio geselecteerd gaat worden. Bondscoach Hugo Haak mikt op de keirin en de sprint met Shanne Braspenninx en Laurine van Riessen. ,,Maar met dit dubbele goede nieuws kan ik verder. De positie van de starter voor de Olympische Spelen van 2024 lijkt zekerder dan hij nu is en ik heb laten zien dat ik toch nog weer sneller kan. Ik wil nog niet te ver in de toekomst kijken, maar ik haal hier wel vertrouwen uit.”

Tevreden

Omdat de jonge Steffie van der Peet de prestatie van Lamberink niet kon doortrekken, zat er geen medaille in voor de Nederlandse vrouwen. Oranje werd zesde. ,,Er was van te voren besloten dat ik hier niet met Shanne Braspennincx zou rijden, daar heb ik me bij neergelegd. Ik kan alleen maar naar mezelf kijken en tevreden zijn. Ik sta hier meer tevreden dan vorig jaar toen we – Shanne en ik - ook niet door waren naar de strijd om het brons.”