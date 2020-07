Kyrgios bijt van zich af na kritiek Thiem: ‘Ze denken dat corona een grap is’

De Oostenrijker stelde dat Kyrgios geen recht van spreken heeft door al zijn uitspattingen. Zo belde hij eens halfdronken met Andy Murray, speelde hij op Wimbledon met een ‘helse kater’ tegen Rafael Nadal, met wie hij een haat-liefde verhouding heeft, en scheldt hij regelmatig umpires de huid vol. ,,Kyrgios heeft zelf heel veel onzin uitgehaald. Daarom snap ik nog minder dat hij zich overal mee bemoeit”, zei Thiem eerder deze week over hem in de Tiroler Zeitung, waarin hij de Adria Tour ‘een vergissing’ noemde.



Kyrgios zou zichzelf niet zijn om op Twitter fel op deze uitspraken te reageren. ,,Waar heb jij het over? Fouten als het kapot slaan van rackets? Vloeken, zoals iedereen doet? Niemand van jullie heeft het intellectuele vermogen om te begrijpen waar ik vandaan kom. Ik wil hen verantwoordelijk houden.”



Hij houdt het hier niet bij. ,,Dit laat zien dat Thiem, Zverev en Djokovic denken dat dit een grap is. Feesten tijdens een wereldwijde pandemie. Mensen sterven en verliezen dierbaren. En dan neemt Thiem het op voor een ‘vergissing'. Dit is de top van onze sport.”