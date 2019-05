Kyrgios gediskwalificeerd in Rome na woede-uitbarsting

KIJK LIVE | Ajax-selectie draagt titel op aan Nouri, Halsema bekogeld met bier

17:10 Het Museumplein in Amsterdam staat afgeladen vol met uitzinnige supporters. De huldiging van landskampioen Ajax is begonnen. De gemeente en politie houden de festiviteiten haarscherp in de gaten om escalaties zoals in 2011 te voorkomen. Mis niks met ons liveblog!