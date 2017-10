Kyrgios gooit na één set handdoek in ring door maagprolemen

Een begeleider uit de staf van Kyrgios liet enige tijd later weten dat de speler was gestopt vanwege een schouderblessure. Later stuurde Kyrgios via sociale media een officiële verklaring de wereld in: ,,Ik wil me verontschuldigen aan de mensen die naar me hebben zitten kijken'', aldus Kyrgios, die wel een duidelijke reden opgaf voor zijn vroege exit. ,,Ik vecht al meer dan 24 uur tegen maagproblemen. Na de eerste set had ik te weinig energie omdat ik bijna niks kon eten'', verklaart Kyrgios zijn opgave. ,,Ik hoop het jaar goed te eindigen en zo door te gaan als in Peking. Ik zal er alles aan doen om daar voor te zorgen.''