Kyrgios krijgt opnieuw boete voor onsportief gedrag

Advocaat laat deur op een kier: 'Zeg nooit nooit'

10 oktober Bondscoach Dick Advocaat was na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0) niet ontevreden over Oranje. ,,Ik heb een enorme 'drive' gezien in de ploeg, niet alleen in de wedstrijd, maar ook al in de aanloop naar dit laatste groepsduel'', liet hij bij de NOS weten.