Kyrgios pleit voor afgelasting Australian Open: ‘Je mag iemand niet dwingen om zich te laten vaccineren’

,,Ik denk niet dat de Australian Open door moet gaan, vooral voor de mensen in Melbourne. Je moet een signaal geven”, zei Kyrgios. Het leverde de Australiër, mede vanwege blessures afgezakt naar plek 90 op de wereldranglijst, kritiek op van Martin Pakula, de minister van Sport in de staat Victoria. ,,Ik kan de logica in de uitspraken van Kyrgios niet volgen”, aldus Pakula. ,,De mensen uit Melbourne, uit Victoria en uit heel Australië snakken naar grote evenementen. Onze economie heeft het nodig, het land heeft het in mentaal opzicht ook nodig.”



Of tennissers dubbel gevaccineerd moeten zijn om Australië binnen te komen is nog onduidelijk, maar eerder werd daar wel door de autoriteiten op gemikt. Binnenkort wacht een definitieve uitspraak. Grote vraag is daardoor of Novak Djokovic wel deel kan nemen. De nummer 1 van de wereld weigert om bekend te maken of hij is gevaccineerd. ,,Ik ben al volledig gevaccineerd, maar vind het gewoon niet juist om iemand te dwingen en te zeggen: ‘Je mag hier niet komen spelen omdat je niet bent ingeënt’. Er zijn andere oplossingen, zoals in Amerika waar ze een snelle test hebben", zegt Kyrgios.