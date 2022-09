Kyrgios stunt tegen als eerste geplaatste Medvedev en bereikt kwartfinale US Open

Rafael Nadal zonder problemen door op US Open: ‘Mijn beste partij van het toernooi’

Rafael Nadal heeft de vierde ronde van de US Open bereikt. De 36-jarige Spaanse tennisser rekende zaterdag in het Arthur Ashe Stadion in New York in drie sets af met de Fransman Richard Gasquet: 6-0, 6-1, 7-5.

