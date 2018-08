La Liga komt met bizarre regels voor mascottes en grasmaaien

HSC'21 na verlenging uitgescha­keld in de KNVB-be­ker

22 augustus STAPHORST - HSC'21 is woensdagavond uitgeschakeld in de KNVB-beker. Na verlenging verloren de Haaksbergenaren van hoofdklasser Staphorst. Tom ter Hogt zette HSC'21 na een uur spelen op voorsprong. Via een strafschop kwam de thuisploeg een kwartier voor het reguliere eindsignaal op gelijke hoogte. In de verlenging ging het mis voor HSC'21.