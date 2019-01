La Liga wordt sponsor van vernieuwde Daviscup

Martina vervangt zwaar geblesseer­de Botteghin bij Feyenoord

19:38 Feyenoord huurt Cuco Martina tot het einde van het seizoen van Everton. De 29-jarige verdediger, geboren in Rotterdam, moet het probleem in de verdediging opvullen in de Kuip. Zondag raakte Eric Botteghin zwaar geblesseerd aan zijn knie.