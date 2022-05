Laat maar lullen, die Duitse pornoacteur

Johan Derksen noemen ze De Snor. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar het is wel opvallend dat in de categorie lul maar raak voor een knaak, hij gezelschap heeft gekregen van de huttenbouwer uit Dalfsen. Vorige week zondagmorgen kregen we Verbeek close in beeld toen hij vanuit zijn achtertuin bij ESPN de degradatie van Heracles eventjes ging duiden. Ieder mens heeft wel eens dat je denkt: Gezien mijn voorgeschiedenis is het misschien beter dat ik hier bij wegblijf, maar daar hebben de Verbeeks en Van Halsts van deze wereld geen last van.