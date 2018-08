Laatste horde voor Ajax op weg naar Champions League

Ajax wil vanavond bij Dinamo Kiev de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League nemen. Het elftal van trainer Erik ten Hag verdedigt vanaf 21.00 uur een voorsprong van 3-1 in de hoofdstad van Oekraïne.



Grote vraag is of David Neres in actie kan komen voor Ajax. De Braziliaan lijkt hersteld van een hamstringblessure, maar moet nog even afwachten hoe hij reageert op zijn inspanningen tijdens de training van maandagavond in het imposante stadion van Kiev. Verder moet trainer Ten Hag een vervanger voor de geschorste Nicolás Tagliafico aanwijzen. Daley Blind en Max Wöber zijn de voornaamste kandidaten.



Ajax ontbreekt al vier jaar in de groepsfase van de Champions League. Het is alweer acht jaar geleden dat de club het lucratieve toernooi via de voorronden wist te bereiken. Ook toen was Dinamo Kiev de tegenstander in de play-offs. De UEFA geeft de deelnemers aan de koningsklasse van het clubvoetbal een welkomstpremie van 15 miljoen euro. Ajax denkt dat bedrag in de groepsfase minimaal te kunnen verdubbelen met inkomsten uit recettes, televisiegelden en winstpremies.