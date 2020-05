Laatste In Het Wiel Zwift Race

Beste veldrijd­sters ter wereld samen in één ploeg op de weg

9:29 De beste veldrijdsters ter wereld samenbrengen in één ploeg op de weg. Dat is de ambitie van de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft, de managers van Alpecin-Fenix, het team van kopman Mathieu van der Poel. De broers Roodhooft wil onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Sanne Cant op de weg samen laten rijden in één ploeg.