Labanauskas: ‘Nog nooit tegen Van Gerwen gegooid’

,,Dit is mijn grootste overwinning tot nu toe”, vertelde de 43-jarige Labanauskas in gebrekkig Engels. Als hem gevraagd wordt of hij beseft dat hij nog drie overwinningen van de wereldtitel verwijderd is, verschijnt er een lach op zijn gezicht. Hij weet: de volgende klip is regerend wereldkampioen Michael van Gerwen. ,,Ik heb dan alleen een kans als hij een mindere dag heeft en ik maximaal presteer. Maar ik heb nog nooit tegen hem gegooid.”

Leren

Dit is pas het eerste jaar dat Labanauskas met een tourcard het circuit afloopt. Vorig jaar stond hij ook op het WK - en schakelde Raymond van Barneveld uit - nadat hij zich via het Scandinavisch kwalificatietoernooi had geplaatst. ,,Ik heb me voorgenomen dat ik het eerste jaar op de tour vooral veel wil leren. Dus ik had geen concrete doelstelling voor dit WK.” Of Michael van Gerwen een voorbeeld voor hem is? Labanauskas denkt even na. ,,Een van mijn voorbeelden. Maar bovenaan staat voor mij Gary Anderson. Jammer genoeg ligt hij al uit het toernooi.”