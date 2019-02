Lacazette krijgt schorsing na forse elleboogstoot en mist duels met Stade Rennes

Alexandre Lacazette is door de UEFA voor drie duels geschorst na zijn elleboogstoot in de heenwedstrijd tegen BATE Borisov die voor Arsenal met 1-0 verloren ging. De Fransman liet zijn frustraties de vrije loop middels een forse elleboogstoot. Lacazette mist door de schorsing beide wedstrijden tegen Stade Rennes in de achtste finales van de Europa League.