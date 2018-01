Lakeside na één ronde alweer voorbij voor Wesley Harms

Harms stak niet eens in een slechte vorm, maar tegen de ontketende 55-jarige veteraan Warren bleek geen kruid gewassen. De darters uit Wales was op alle beslissende momenten gewoon net te sterk voor Harms, die in 2018 de lijn van een teleurstellend 2017 dreigt voort te zetten. Na zijn halve finale in Frimley Green in 2013 bereikte Harms nooit meer zijn niveau.