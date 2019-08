‘Lambrecht kwam ten val door reflector langs de kant van de weg’

Ullrich beboet voor mishande­ling prostituee

11:52 Oud-wielrenner Jan Ullrich moet een boete van 7200 euro betalen wegens het mishandelen van een prostituee, vorig jaar in een hotel in Frankfurt. De aan lager wal geraakte voormalige Tourwinnaar werd destijds na zijn arrestatie opgenomen in een psychiatrische inrichting. Hij zou zijn daad hebben gepleegd onder invloed van drank en drugs.