Lammertink met vertrouwen naar Amstel Gold Race

De enige Nederlandse wielerklassieker, die zondag op de kalender staat, is misschien wel de koers van het jaar voor Maurits Lammertink. Het draaien en keren in het Zuid-Limburgse heuvellandschap ligt de 28-jarige inwoner van Reutum bovendien goed.

Beste Nederlander

Zesmaal eerder stond hij in Maastricht al aan de start van de Gold Race. Lammertinks beste individuele resultaat in de AGR was een zestiende plaats in 2016. Een jaar eerder, ook in het oranje shirt van Roompot, kwam de Tukker als 21ste over de streep. In de door Michal Kwiatkowski gewonnen koers, voor Alejandro Valverde en Michael Matthews, eindigde Lammertink in de editie van 2015 als beste Nederlander.

Na twee jaar in dienst bij World-Tourformatie Katusha is Lammertink weer terug bij Roompot, dat nu officieel Roompot-Charles heet. Bij de procontinentale ploeg is hij een van de speerpunten in de heuvelklassiekers en kleinere etappekoersen. Zo won hij eerder, in 2016, de Ronde van Luxemburg, waarin hij Philippe Gilbert met negen seconden klopte. In het shirt van Katusha wist hij eenmaal te winnen: de vierde etappe in de Baloise Belgium Tour.

Stijgende lijn

Zijn eerste seizoen terug bij Roompot verliep nog niet zoals Lammertink vooraf had gehoopt, met onder meer een teleurstellend optreden in de Ronde van Drenthe. Wat volgde was een periode waarin hij via trainingen de draad weer op wilde pakken. De Ronde van Catalonië was een koers die vooral in het teken stond van het opdoen van koershardheid en wedstrijdkilometers maken. Lammertink merkte de stijgende lijn weer te pakken in de Volta Limburg Classic en de Franse etappekoers Circuit Cycliste Sarthe. Zijn optreden in de Brabantse Pijl afgelopen woensdag was de laatste bevestiging dat het met de vorm wel goed zit.

In Overijse finishte Lammertink als tiende. Tot tevredenheid van ploegleider Michael Boogerd en de renner zelf. „Eindelijk weer een uitslag”, aldus de Tukker over zijn optreden in de Brabantse Pijl. „Het was een zware koers”, zegt Lammertink op de site van de ploeg. „Ik had al vrij vroeg beslist om te wachten op de sprint. Pieter Weening nam me mee voor de laatste keer Schavei. Ik draaide als eerste op in de laatste bocht en ik ben gelijk vol aan gegaan. ‘Wie volgt, volgt maar’, dacht ik. Op het eind was ik helemaal verzuurd. Ik denk dat Lambrecht (Lotto Soudal) , Serry (Deceuninck-QuickStep) en een paar anderen er nog over kwamen. Ik kon echt niet meer sprinten. Ik had geen topbenen. Vorige week was het beter.”

265 kilometers