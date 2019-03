Lammertink van start in Roompots eerste rittenkoers

De Volta Ciclista a Catalunya, zoals de koers officieel heet, gaat vandaag van start in Catalonië. Met Maurits Lammertink, de 28-jarige coureur uit Harbrinkhoek, in de gelederen van ploegleider Erik Breukink. Volgens hem is het een lastige ronde, met twee aankomsten bergop. „Er wachten ons loodzware etappes en het deelnemersveld is een beetje zoals in de Tour de France. We mikken niet echt op het klassement. Wel zullen er zich kansen voordoen in ritten wanneer het klassement al wat gezet is, waar de kopgroep voor de overwinning zal gaan. Die kansen zullen er wel komen.”