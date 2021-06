Lampaert troeft ploeggenoot Evenepoel af en is Belgisch kampioen tijdrijden

Altijd discussie rond NK Tijdrijden: 'Het is echt mooi dat Dumoulin er zo over praat’

13:37 Het NK tijdrijden hangt er altijd een beetje bij. Met Tom Dumoulin aan de start vandaag in Emmen zijn er toch de spotlights. De één haalt er zijn schouders over op, de ander vindt het magisch om een jaar in de driekleur te rijden.