Lampard dicht bij terugkeer naar Chelsea, Lozano op weg naar uitgang bij PSV

Samenvatting Gary Woodland pakt hoofdprijs op US Open

7:49 Gary Woodland heeft in Pebble Beach (Californië) de US Open op zijn naam geschreven. De Amerikaanse golfer hield stand op de laatste dag. Hij ging rond in 69 slagen, goed voor een totaal van 271 slagen na vier dagen. Dat was ruim voldoende voor de eindzege en de winstpremie van 2,25 miljoen dollar (circa 2 miljoen euro).