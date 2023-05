Lance Armstrong mengt zich in potje moddergooien op Twitter na veelbesproken Giro-moment

Sprookjes­boek DTC’07 krijgt passend eind: fusieclub voor tweede jaar op rij kampioen

Het is DTC’07 gelukt om voor het tweede jaar op rij kampioen te worden. In de laatste wedstrijd denderde de ploeg met 6-0 over degradant La Première heen en sleepte zo, voor het oog van veel toeschouwers, de titel in de vierde klasse A in de wacht.