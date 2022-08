Lance Armstrong raakte 10 jaar geleden Tourzeges kwijt: ‘Voor velen is hij nog altijd de winnaar’

Door Daan Hakkenberg



,,Ik zie mezelf nog steeds als de nummer 10 van de Tour van 2001 hoor’’, zegt Michael Boogerd (50) lachend over de telefoon. ,,En ik zie Lance Armstrong nog steeds als de winnaar van de Tour van dat jaar. En van die andere zes. Ik preek ook een beetje voor eigen parochie natuurlijk. Ik heb hetzelfde meegemaakt, al ben ik niet overal geschrapt. Bij Armstrong zijn zelfs uitslagen geschrapt, terwijl die al verjaard waren. Dat schrappen doet ook wel zeer, dat zal Lance ook wel zo voelen. Je eigen uitslag is geschrapt, maar bijvoorbeeld de nummer 2 of nummer 6 staat er nog wel tussen. Omdat die nooit bekend hebben.’’