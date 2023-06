Lance Stroll, Canadees F1-mysterie en podiumklant in eigen land: 'Dat zou echt wel héél speciaal zijn’

Zo wil Oranje een derde nederlaag in vier duels onder Ronald Koeman voorkomen

De troostfinale van de Nations League is een wedstrijd waar je als voetballer zin voor moet maken. En dat gaat Oranje morgen (15.00 uur) tegen Italië ook doen. Alleen al omdat Ronald Koeman en zijn ploeg niet met drie nederlagen in vier duels de zomervakantie in willen. Op 7 en 10 september wachten alweer twee belangrijke duels in de EK-kwalificatie tegen Griekenland en Ierland.