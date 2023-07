Lance Stroll eist aanpassing ‘gevaarlijke’ Eau Rouge op circuit van Spa na dood Dilano van ‘t Hoff

Max Verstappen is geschrokken van het overlijden van zijn landgenoot Dilano van ‘t Hoff, die om het leven kwam na een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps. Het trieste nieuws is ingeslagen als een bom, blijkt uit de vele reacties uit de autosportwereld.

‘Uitermate triest om vandaag het nieuws over Dilano te horen...', schrijft Verstappen op zijn Twitter-account. ‘Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie en dierbaren van Dilano.’ Ook collega-coureur Carlos Sainz liet van zich horen. ‘Verschrikkelijk nieuws vanaf Spa', schrijft hij op Twitter. ‘Het is een extreem verdrietige dag voor de motorsport-familie. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.’

‘Ongelooflijk verdrietige dag met het overlijden van Dilano op Spa-Franchorchamps', schrijft de Nederlandse voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. ‘Rust in vrede.’

Ook Formule 1-coureur George Russell is geraakt door het verschrikkelijke nieuws. ,,Ik ben diep bedroefd door het overlijden van Dilano op Spa. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en geliefden.” Lando Norris schrijft dat hij vandaag gaat rijden met Van 't Hoff in zijn gedachten. Kevin Magnussen toont een beeld van een gebroken hartje.

MP Motorsport kwam zaterdag aan het begin van de middag met een officieel statement over de fatale afloop van de crash. ‘We zijn diep bedroefd om te bevestigen dat onze coureur, Dilano van ‘t Hoff, is overleden als gevolg van een crash. We zijn kapot door dit verlies van een van onze grootste Nederlandse talenten, die ons team zoveel energie heeft gegeven gedurende de jaren dat hij met ons racete. Dilano maakt deel uit van onze racefamilie sinds zijn autosportdebuut bij MP in 2021.’

De Canadese Formule 1-coureur Lance Stroll vindt dat de beroemde bocht Eau Rouge op het circuit van Spa-Francorchamps moet worden aangepast. ,,Daar moet echt naar gekeken worden, want die bocht is nu veel te gevaarlijk”, zei de rijder van Aston Martin na zijn vierde plaats in de sprintrace bij de Grote Prijs van Oostenrijk. ,,Het is een tragische dag voor de autosport. Ik wil dat iedereen vandaag denkt aan wat daar vandaag is gebeurd. We zijn in een tijdsbestek van vier jaar tijd twee jongelingen kwijtgeraakt op die plek”, zei Stroll, verwijzend naar het fatale ongeval van de Fransman Anthoine Hubert in 2019. ,,We zeggen het ieder jaar, die bocht is te gevaarlijk en die moet echt veranderen. Elke keer als we door die bocht rijden, ligt een ongeluk op de loer.”

Van ‘t Hoff crashte op nagenoeg dezelfde plek als Hubert; na Eau Rouge volgt de knik Raidillon en rijden de bolides Kemmel op, het lange rechte stuk naar Les Combes. Het circuit heeft na de dood van Hubert wel de uitrijstroken verbreed en de vangrails naar achteren verzet, maar de bochtencombinatie is hetzelfde gebleven en vooral in de regen levensgevaarlijk doordat de rijders bijna niets zien door het opspattende water.

Max Verstappen verwees ook daarnaar toen hij na zijn overwinning in de sprintrace. ,,We moeten echt gaan kijken wat we kunnen verbeteren. Ik heb beelden van die race gezien. Het was heel nat, dus ze hadden die race niet moeten herstarten. Je zag niks door die spray. Jongens uit het achterveld gaan vol gas die bocht in, maar ze zien niks. Dus we zouden wat moeten doen om die spray te verminderen en in ieder geval de veiligheid te vergroten.”

Dreun voor Alpine

Ook bij Alpine kwam de dreun hard aan. ‘We zijn diep bedroefd over het overlijden van Dilano van ‘t Hoff. We uiten onze condoleances aan de familie, geliefden, vrienden en MP Motorsport.’

Formule 1-baas Stefano Domenicali reageerde eveneens geschokt. ‘We zijn zo verdrietig om te horen van het overlijden van Dilano van ‘t Hoff vandaag op Spa-Francorchamps. Hij stierf in het najagen van zijn droom om de top van de autosport te bereiken. Samen met de hele autosportgemeenschap zijn onze gedachten bij zijn familie en geliefden’, schrijft de Italiaan op Twitter.

Bandenleverancier Pirelli wenst de familie en dierbaren van Van ‘t Hof veel sterkte. ‘We zijn diep bedroefd door het overlijden van een coureur die zijn droom nastreefde om de autosportladder te beklimmen.’

In de Formule 2 werd voorafgaand aan het racen een minuut stilte gehouden voor het overlijden van Van 't Hoff. Bij de sprintrace in de Formule 1 zal dat later vanmiddag ook gebeuren.

Niet alleen vanuit de autosportwereld kwamen er steunbetuigingen. ‘Geschokt door het droevige bericht dat de pas 18-jarige Dordtenaar Dilano van ‘t Hoff is overleden tijdens het uitoefenen van zijn sport, zijn passie', schrijft de Dordtse burgemeester Wouter Kolff op Twitter. ‘Ik leef zeer mee met zijn familie, vrienden en andere naasten, zoals zijn collega’s uit de autosport.’

Hulp mocht niet baten

Op het kletsnatte circuit in de Ardennen ging het vanmiddag vreselijk mis. Van 't Hoff verloor de macht over zijn stuur en werd van achter hard geraakt door een andere coureur. De Nederlander, die uitkomt in het Formula regional European Championship, gleed meters over het circuit. Hulp mocht niet meer baten.

