Landa: Ik ga niet meer knechten

,,De tijd van knechten ligt achter mij'', vertelde de 28-jarige Bask tegen AS. ,,Zowel bij Astana als bij Sky werd ik tegengehouden terwijl ik de benen had om te winnen. Als ze me weer vragen om te wachten doe ik dat niet meer. Het is tijd om voor mezelf te rijden.''



Landa benadrukt evenwel dat hij geen problemen heeft om het kopmanschap te delen met Quintana en Valverde. De Colombiaan richt komend seizoen zijn pijlen op de Ronde van Frankrijk, nadat eerdere pogingen om zowel de Tour als de Giro in één seizoen te winnen mislukten. Valverde maakt zijn rentree nadat hij dit jaar tijdens de proloog in de Tour zijn knie had gebroken.



,,Ik begrijp dat Nairo zijn status van kopman wil onderstrepen. Hij wil net zoals ik voor zijn kans gaan. We zullen elkaar goed aanvullen.'' Over zijn ambities laat Landa verder geen twijfel bestaan: ,,Normaliter rijd ik de Tour en de Vuelta. Ik heb jaren ervaring opgedaan in grote rondes en heb het recht om voor mezelf te rijden.''