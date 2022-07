Landen vol racehistorie dreigen te worden afgestoten door F1: ‘Grand prix is nota bene een Franse term’

Door Arjan Schouten



C’est un beau roman, c’est une belle histoire.

C’est une romance d’aujourd’hui.



Vraag een Franse autosportfan waarom de Franse GP moet blijven en het is alsof je naar de eerste klanken van het chanson van Michel Fugain zit te luisteren. Dan gaat het over de lange Franse racehistorie, de eeuwige liefde voor de autosport en de heerlijk zonnige omstandigheden van La Summer Race. Zet het retro geblokte Paul Ricard-zonnehoedje erbij op dat overal op het circuit te koop is en je waant je zo weer in de onbezorgde jaren 70, liggend op een picknickkleed in een chicane, met een koud glas pastis aan de lippen. Maar zoals in dat nummer van Fugain is hier, bedwelmd door het autosportvirus, weleens vergeten ook aan de dag van morgen te denken.