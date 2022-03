Landen zetten UCI onder druk om Russische bestuurders alsnog te schorsen

Dat was schijn.

Er was één klein groepje dat ontsnapte aan de sancties van de UCI: de bestuursleden. Op verschillende posities binnen de internationale (UCI) en Europese wielerbond (UEC) zetelen al jaren Russen en Wit-Russen. In verschillende disciplines, met verschillende belangen, maar óók in de hoogste bestuursorganen van de UCI en de UEC: de management committees.

Achter de schermen heeft Rusland veel macht. Dat werd eerder deze week nog maar eens pijnlijk duidelijk, toen UCI-voorzitter David Lappartient de Russische invasie in Oekraïne omfloerst beschreef als ‘de Oekraïense situatie’ - bang als hij was om op Russische tenen te gaan staan. En dan vooral op die van Igor Makarov - de Russische oligarch die in het wielrennen al jaren aan talloze touwtjes trekt.

Thijs Zonneveld schreef gisteren al over Igor Makarov, The Kingmaker’ in het wielrennen. ‘Hij staat garant voor de stemmen van de wielerbonden uit het Oostblok, waarmee hij kan beslissen wie de volgende UCI-president wordt.’ Lees zijn column hier.

Maar achter de schermen is de afgelopen week een tegenbeweging ontstaan. Onder leiding van de Nederlandse, Belgische, Britse en Scandinavische bonden wordt nu druk gezet op de UCI en UEC om bestuursleden uit Rusland en Wit-Rusland alsnog per direct te schorsen.



In een brief, ingezien door deze site, stellen de bonden dat het ‘fundamenteel verkeerd is om Russische en Wit-Russische burgers en atleten te straffen die uitkomen voor hun land, terwijl bestuursleden die dezelfde landen vertegenwoordigen op hun positie blijven zitten’.

In de brief wordt Makarov niet met naam en toenaam genoemd, maar het is volstrekt duidelijk dat de lidstaten wijzen op zijn macht en machtsmisbruik van de afgelopen jaren. Het kan niet anders dan dat de UCI erdoor in verlegenheid wordt gebracht; het gebeurt niet vaak dat de bondsbesturen van landen zo uitgesproken zijn over het gevolgde beleid.



Volgens verschillende betrokkenen wordt de oproep inmiddels door een grote meerderheid van UCI- en UEC-lidstaten gesteund.