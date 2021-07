Lando Norris na bezoeken EK-finale beroofd van duur horloge

Italiaanse held Donnarumma verklaart koele reactie: ‘Wist niet dat het al klaar was’

8:19 Toen Gianluigi Donnarumma alweer zijn tweede penalty uit de strafschoppenserie had gekeerd en daarmee de EK-finale tegen Engeland beslist had, liep de Italiaanse sluitpost weg alsof er niets aan de hand was. Een dag later verklaarde hij zijn koele reactie tijdens dit toch euforische moment.