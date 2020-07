Lando Norris, vrolijke lach van de F1: ‘Je moet meer doen dan opdraven en rondjes rijden’

Door Arjan Schouten



Piepjong, populair en pijlsnel. Lando Norris is vroeg in zijn tweede Formule 1-jaar in rap tempo aan het ontbolsteren. Dat hij kan racen, is geen nieuws. Zijn opmars door de opstapklasses was een lange zegetocht en aan een tweede plaats in het Formule 2-kampioenschap had de McLaren-junior in 2018 genoeg om al op zijn achttiende door te stomen naar de koningsklasse. Maar zoals zo vaak bij jonge coureurs met een steenrijke vader (pa Adam behoort tot de 500 meest vermogende Britten), moest hij zich daar wel eerst dubbel en dwars bewijzen. En dat is wat hij in dit nog prille seizoen al deed. De rookie van vorig jaar staat met 26 punten voorlopig derde in het wereldkampioenschap, achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Een positie die hij ongetwijfeld kwijtraakt, maar nu geniet Norris. Want dit is zijn moment.