Landskampioen Ajax vanaf 5 juli op trainingskamp in De Lutte

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt op dinsdag 6 juli in Oldenzaal vriendschappelijk tegen Quick’20. Dat duel begint om 18.00 uur. Het is nog niet bekend hoe veel toeschouwers bij die wedstrijd aanwezig mogen zijn.

Quick’20 en Ajax oefenden in het verleden al veel vaker tegen Ajax. De laatste keer was in 2019.