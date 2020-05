Lang en Botman terug bij Ajax, Coutinho op lijstje Newcastle

Luc Stolker naar Ajax: ‘Werken bij de beste club met de beste spelers is geweldig’

8:25 Dat Ajax in het hele land voetballers ophaalt, is heel gewoon. Dat een jeugdtrainer van FC Twente naar de Amsterdamse club verhuist, is bijzonder. Luc Stolker (29), in zijn vrije tijd speler van Quick’20, maakt de opvallende stap naar de beroemdste opleiding van het land.