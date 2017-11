Lange schorsing voor vechtende Chinese wielrenner

De Chinese renner van het continentale team Keyi Look ging in de zevende etappe compleet door het lint na een valpartij. Hij viel twee begeleiders aan van de Zwitserse nationale ploeg en wilde ze ook nog te lijf gaan met een fietspomp.



Wang Xin was ervan overtuigd dat de auto van de Zwitsers hem had aangereden.

De organisatie van de Ronde van Hainan was helemaal niet blij met het optreden van Wang Xin, die pas tot bedaren kwam toen de politie ingreep. Ze zette de renner en zijn hele ploeg uit de koers en gaf de ploegleiding van Keyi Look de boodschap mee dat het team nooit meer welkom is in de wielerronde op het Chinese eiland.

De Chinese bond vond een lange schorsing voor de heetgebakerde wielrenner op zijn plaats.