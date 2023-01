Lars van der Haar en Puck Pieterse winnen in modderpoel van Zaltbommel NK veldrijden

Lars van der Haar is in Zaltbommel voor de vierde keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De coureur van Baloise - Trek Lions moest afrekenen met zijn teamgenoot Joris Nieuwenhuis, die afgelopen najaar de wegfiets verruilde voor de crossfiets. Bij de vrouwen ging de titel naar Puck Pieterse.

Het brons op het door de modder loodzware parkoers was voor Ryan Kamp, die op grote afstand als derde de finish aan de Waalkade passeerde. Mathieu van der Poel ontbrak in Zaltbommel. Hij verkoos een trainingskamp in Spanje.

Sinds oktober zijn Van der Haar en Nieuwenhuis ploeggenoten, maar dat zorgde er niet voor dat er in Zaltbommel geen strijd werd geleverd. ,,Het was echt een hel”, vertelde een nog rillende Van der Haar, die niet alleen op de omstandigheden - regen, wind en een modderparcours - doelde. ,,Ik ben niet goed uit de drukke periode rond de kerst gekomen en ben ziek geweest. Om vervolgens zo’n zwaar parcours tegen te komen en zo’n ongelooflijk sterke tegenstander als Joris. Ik zag het halverwege de wedstrijd niet rooskleurig in.”

Nieuwenhuis reed een groot deel van de race op kop, maar kreeg in de laatste anderhalve ronde te maken met een loszittend voetplaatje. ,,Ik dacht nog aan wisselen van schoen, maar dan verlies je ook”, vertelde de 26-jarige renner uit Zelhem, vorig jaar nog wegrenner bij Team DSM.

Van der Haar had wel een vermoeden dat zijn medekoploper problemen had met zijn schoen. ,,Misschien dat ik daarom wel win. Ik voel me ook een beetje bezwaard dat ik Joris klop. Hij heeft zo sterk gereden en bleef maar rammen. Ik probeerde het in de laatste ronde, maar viel op de trap omdat ik mijn benen niet meer kon optillen.”

De 31-jarige Woudenberger hield net genoeg over, al had hij naar eigen zeggen het zwart voor de ogen gezien. ,,Ik ben natuurlijk wel blij met deze titel, maar ik heb geen achillespezen meer over.”

Volledig scherm Puck Pieterse. © photo: Cor Vos

Pieterse pakt eerste nationale titel

De 20-jarige Pieterse van de ploeg Fenix-Deceuninck pakte langs de Waal haar eerste nationale titel. Op enige afstand eindigde haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado als tweede, nog voor Fem van Empel, de regerend Europees kampioene.

Het drietal dat later de medailles verdeelde was al in de tweede ronde voorop geraakt, na een vroege aanval van Van Empel, eveneens 20 jaar en dit seizoen al winnares van zes wereldbekercrossen. Met Pieterse en de in Zaltbommel afwezige Shirin van Anrooij heerst de jeugd in de grote wedstrijden. Maar Van Empel heeft wat tegenslag gehad met een knieblessure en een verkoudheid en kon Pieterse bij haar aanval in de tweede ronde niet volgen.

,,Ik heb na de start nog even afgewacht om te kijken hoe de andere dames door de modderstroken renden. Ik wist dat dat mijn mindere punt zou zijn vandaag”, verklaarde Pieterse haar tactiek. ,,Ik merkte dat ik net meekon, maar ook dat ik de bochten na de tweede keer langs de materiaalpost het beste nam. Daarom heb ik daar in de tweede ronde aangevallen. Normaal ben ik wat gehaaider om aan het begin direct volle bak gaan, maar ik wist dat je op dit parkoers jezelf snel zou opblazen.”

Eenmaal in een achtervolgende rol liet Alvarado haar ploeggenote even begaan, maar omdat Van Empel niet de kracht leek te hebben die ze eerder dit seizoen tentoon spreidde, ging de 24-jarige Rotterdamse dan maar zelf achter Pieterse aan. ,,Als ik met deze meiden mee kan strijden dan gaat het goed”, vertelde Alvarado. ,,Maar het was nog niet goed genoeg.”

Pieterse had pas een week geleden besloten dat ze definitief bij de elitevrouwen zou rijden en niet bij de beloften, de categorie waarin ze nu nog regerend wereldkampioene is. ,,Die keuze heeft zich nu al uitbetaald”, concludeerde ze, drie weken voordat er in Hoogerheide om de wereldtitel wordt gestreden. ,,Ik laat hier zien dat ik ook daar zeker mee kan doen om de winst.”