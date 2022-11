Lars van der Haar kan titel niet prolongeren en glibbert naar zilver op EK

Op het modderige en gladde parcours vonden heel wat valpartijen plaats. Van der Haar nam direct na de start de leiding, maar zag in de tweede van negen rondes Vanthourenhout voorbij komen nadat hij even onderuit was gegaan. Een ronde later gleed ook de Belg onderuit op de steile heuvel waar de ene na de andere veldrijder door de modder naar beneden schoof. Van der Haar, die vorig jaar de Europese titel pakte op de VAM-berg in Drenthe, nam daardoor de leiding weer over.