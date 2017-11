Larsson op trainingsveld in aanloop naar duel met Manchester City

Feyenoord kan morgen in de Champions League tegen Manchester City beschikken over Sam Larsson. De Zweedse aanvaller moest zaterdag in de teleurstellend verlopen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo twintig minuten voor tijd van het veld, omdat hij last had gekregen van zijn kuit.