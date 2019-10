‘LASK speelt vol gas en met een plan’

Is alles behoudens een zege van PSV is een verrassing? Van Bommel ziet dat niet zo. ,,De ploegen in onze groep speelden in de Champions League-voorrondes speelden. LASK is daarin verder gekomen dan wij, dus in die zin kun je zeggen dat zij favoriet zijn. Maar natuurlijk is het nu een andere fase in het seizoen en wij zijn sinds de zomer stabieler geworden. We gaan morgen zien wie de beste is. LASK is een lastige ploeg, omdat ze anders spelen. Vol gas en met een plan. Ook wij zijn niet altijd eenvoudig te verdedigen, dus ik verwacht een interessant duel.”



Hoe gaat PSV het aanpakken, nu twee spelers geschorst zijn in de komende eredivisieduels. ,,De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste”, aldus de PSV-coach. Hij zegt geen rekening te houden met eventuele absenties in de komende weken. Nick Viergever en Jorrit Hendrix mogen niet spelen tijdens PSV-AZ en Sparta-PSV, na hun rode kaarten van zaterdag. ,,Een aantal wedstrijden geleden heb ik ook gerouleerd en toen was iedereen fit en niet geschorst. Dit is een van de eerste keren dat we te maken hebben met een schorsing. Wat er na morgen weer gebeurt, zien we dan weer.”

Niet slecht

PSV kende een slechte generale, met de uitnederlaag bij FC Utrecht. Hoe kijkt Van Bommel daar nu naar? ,,Wij zijn niet weggespeeld. We hadden meer de bal, maar door onze eigen fouten heeft FC Utrecht mogelijkheden gecreëerd. Rondom de 1-0 zaten wij beter in de wedstrijd, maar daarna kregen we een goal tegen en twee rode kaarten. Ik vond het niet slecht. Als ik vind dat dat wel zo is, zeg ik dat ook. Ik zeg iets dus niet om mijn spelers te beschermen.” Van Bommel ging op verzoek van een journalist tijdens de persconferentie ook nog in op de positie van linksback bij PSV. Volgens hem geen hoofdpijndossier. ,,We hebben genoeg spelers die daar kunnen spelen. We kunnen daarin rouleren en per wedstrijd bekijken wat we nodig hebben.”

Is het erger om een keer te verliezen dan vroeger? Van Bommel geeft aan dat het belangrijk is om goed te blijven analyseren, wat het resultaat ook is. ,,Je probeert altijd te analyseren, of je nou gewonnen of verloren hebt. Je wint natuurlijk liever en als je verliest, ligt er meer druk van buiten op dan als je wint. Dat is niet erg en is al zo sinds er gevoetbald wordt. De vraag is wat je ermee doet. Word je strenger na het verlies? Wij hebben besproken wat we gedaan hebben en nu moeten doen.”

