‘Laten we Garcia Garcia een kans geven bij FC Twente’

Losser haalt uit, MVV'29 baalt van remise

16 mei In het Twentse amateurvoetbal werden gisteravond drie wedstrijden uit de zondagcompetities ingehaald. Opmerkelijk was de 6-0 thuiszege van Losser op Avanti Wilskracht. Daarmee maakt de ploeg een sprong in de strijd tegen degradatie.