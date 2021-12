‘Laten we kappen met paniekvoetbal bij Heracles en bij FC Twente denken ze ook al als de nummer vier’

Handbal: DSVD en Borhave met verlies winterstop in

DSVD en Borhave kwamen dit weekend voor het laatst in actie in het kalenderjaar 2021. DSVD ging onderuit bij SEW. De ploeg uit Deurningen speelde een goede wedstrijd, maar gaf het duel in een kwartier tijd uit handen. Borhave had uitzicht op een punt tegen topploeg Quintus. In de slotfase zat het echter tegen en ging de wedstrijd alsnog verloren.

19 december