Lavreysen de beste op de sprint in Londen

Lavreysen had twee dagen eerder met Matthijs Büchli en Roy van den Berg ook al de teamsprint gewonnen, het onderdeel waarop de Nederlandse sprinters dit jaar zowel Europees als wereldkampioen werden.



Jeffrey Hoogland maakte het Nederlandse feestje compleet door het brons te pakken. De Europees kampioen op de sprint moest het in de halve finales over drie heats afleggen tegen Glaetzer, maar toonde karakter in de strijd om het brons met Jack Carlin. Hoogland moest de eerste race aan de Brit laten, maar won de tweede en derde sprint over de Londense wielerpiste.