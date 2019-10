Lavreysen door op EK, Hoogland nog niet

Jeffrey Hoogland liet zich in de tweede race van de kwartfinales verrassen door de Fransman Rayan Helal. De titelverdediger, die het eerste duel met overmacht had gewonnen, kon in de laatste ronde zijn grote achterstand op zijn tegenstander net niet meer goedmaken. Voor beiden volgt later op donderdagavond de beslissende derde race.



Shanne Braspennincx strandde in de kwartfinales. Ze moest twee keer haar meerdere erkennen in de Duitse Emma Hinze. Laurine van Riessen reed op dit onderdeel de dertiende tijd in de kwalificatie en werd daarna door Lioebov Basova uit Oekraïne uitgeschakeld in de zestiende finales.

De strijd om de medailles bij de mannen en vrouwen op de sprint is vrijdagavond.