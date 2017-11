Lavreysen grijpt naast brons op sprint

BaanwielrennenHarrie Lavreysen is er bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow niet in geslaagd het brons te pakken in het sprinttoernooi. In de troostfinale was de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins in twee heats te sterk voor de sprinter uit het Brabantse Luyksgestel.