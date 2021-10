Lavreysen klopt Hoogland in titanenstrijd: ‘Ik was echt opgefokt, deze wilde ik gewoon per se hebben’

Door Daniël Dwarswaard



Opgefokt had hij zich voor start. Harrie Lavreysen is pas 24, maar heeft al afgrijselijk veel gewonnen. Toch maakte hij zichzelf net voor de keirinfinale even kwaad. Op de Olympische Spelen en het EK was het net niet gelukt op dit onderdeel. Tsja, dan wordt de keizer van de sprint een beetje boos. Vijf uur voor de start bepaalde hij zijn tactiek: gewoon tweeënhalve ronde op kop rammen. Hij vertelde het niemand. ,,Vandaag was ik echt opgefokt. Deze wilde ik gewoon per se hebben. Ik voelde me echt supergoed. Ik stond aan de start en dacht: deze kan ik niet verliezen. Dat wist ik bijna zeker. Dat gevoel heb ik niet vaak. Het is wel heel zelfverzekerd en misschien gevaarlijk. Man, ik ben zo blij met deze overwinning.’’