Lavreysen na derde WK-goud: ‘Dit is niet te bevatten’

HSC'21 komt tekort tegen koploper OSS'20

16:33 HAAKSBERGEN - HSC’21 is er niet in geslaagd punten over te houden aan de thuiswedstrijd tegen OSS’20. De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong en maakten na rust in korte tijd het definitieve verschil door binnen twee minuten uit te lopen naar de 0-3 eindstand.