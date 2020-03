Lavreysen snel over teleurstelling heen: ‘Het moet dan maar volgend jaar gebeuren’

In België geen amateur­voet­bal meer, in Nederland snel duidelijk­heid

10:40 ENSCHEDE - In België is de knoop inmiddels doorgehakt: het amateurvoetbalseizoen 2019-2020 is voorbij. Door de coronacrisis rolt de bal niet meer. De huidige stand bij onze zuiderburen wordt in de competities als eindstand gerekend.